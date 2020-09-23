إسبانيا – أعلن الظهير الأيمن لنادي برشلونة، البرتغالي نيلسون سيميدو، اليوم الأربعاء، رحيله رسميا عن الفريق الكتالوني، من خلال تغريدة نشرها على حسابه في موقع “إنستغرام”.

وكتب صاحب الـ26 عاما في رسالة وداعية لنادي برشلونة وجماهيره: “شكرا جزيلا لبرشلونة لمنحي الفرصة لأعيش حلم ارتداء هذا القميص واللعب في كامب نو والتعلم في أفضل فريق في العالم”.

وأكمل المدافع الدولي البرتغالي: “شكر لبرشلونة على إتاحة الفرصة لي للنمو كلاعب وكشخص. لقد أمضيت ثلاث سنوات رائعة هنا، ولن أنسى أبدا تجربتي هنا. شكرا لزملائي في الفريق والموظفين والمشجعين وكل من ساندني منذ اليوم الأول في النادي”.

ولم يكشف سيميدو عن وجهته المقبلة، لكن تقارير إعلامية، أكدت أنه سينضم لنادي ولفرهامبتون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان سيميدو، خاض مع برشلونة خلال الموسم الماضي 32 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا وقدم لزملائه أربع تمريرات حاسمة.

المصدر: matchtv.ru