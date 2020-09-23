سوريا – رفعت الحكومة السورية قيمة الوجبة الغذائية للعمال على خطوط الإنتاج من 30 إلى 300 ليرة، وهو ما يعادل ثمن “سندويشة فلافل”، حسب ما ذكرت صحيفة “تشرين” الحكومية .

وأجرت الصحيفة دراسة للقرار الذي اعتمدته الحكومة أمس بعد مطالبات بقيت مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.

ولم تذكر رئاسة الحكومة مقدار الوجبة اليومية، إلا أنها قالت إنها وافقت على رفع قيمة الوجبة الغذاية الوقائية اليومية المخصصة للعاملين المستحقين لها في الجهات العامة، وأوضحت أنها تشمل 131 ألف عامل، وبمبلغ إجمالي إضافي قدره 9 مليارات ليرة سنويا (يعادل نحو 4 ملايين ونصف المليون دولار حسب السعر الموازي).

وقالت الصحيفة إن إقرار رفع قيمة الوجبة “تطلب الكثير من الخطابات والمراسلات والنضال المطلبي”، مشيرة إلى أنه قفز 10 أضعاف في جلسة الحكومة أمس.

وقالت الصحيفة إن وزارة المالية كانت “أحبطت محاولة سابقة في العام الماضي لرفعه، حيث تمكن الطلب من تجاوز موافقات كل من رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية، قبل أن يصطدم بإحجام وزارة المالية لعدم توافر الاعتماد”

ونقلت الصحيفة عن عدد من العاملين وصفهم لقيمة الوجبة السابقة بأنه “مخجل” مع الإشارة إلى أنه “ورغم أن الزيادة قليلة إلا أنها أفضل من السابق، رغم أن فارق انخفاض قيمة الليرة جعل قيمتها متدنية كسابقتها”

وأشارت الصحيفة إلى أن مكونات الوجبة يجب أن تحتوي: رغيف خبز مع بيضتين ونصف ليتر من الحليب، وقالت إن ثمن تلك المكونات لا يقل عن 700 ليرة.

بينما قال أمين الخدمات الاجتماعية في الاتحاد العام للعمال، حيدر حسن، للصحيفة أنه “إذا لم يكن بالإمكان زيادة الرواتب، فإنه من المهم التركيز على هذه التعويضات كالوجبة الغذائية، والإضافي، وتعويض اللباس”

المصدر: صحيفة “تشرين”