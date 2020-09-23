إنجلترا – قدم ليفربول عرضًا جديدًا للاعب وسطه الهولندي، جورجينيو فينالدوم، لتجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

لكن وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن فينالدوم رفض العرض ويخطط للرحيل مجانًا، عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الهولندي، بات يرى مستقبله في ليفربول موضع شك، لا سيما بعد وصول تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ، هذا الصيف.

وكان فينالدوم مطلوبا بقوة في برشلونة، من قبل مواطنه المدير الفني، رونالد كومان، الذي عمل معه في منتخب الطواحين.

لكن اللاعب قرر عدم الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عقب اجتماعه بيورجن كلوب، مدرب الريدز.

وكالات