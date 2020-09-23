ألمانيا – أكد لاعب التنس الفرنسي بينوا بيير أن السلطات الألمانية سمحت له باللعب في بطولة هامبورغ المفتوحة للتنس رغم إصابته بفيروس كورونا “لأن حالته لم تعد معدية”.

وأوضح بيير الذي أصيب بالفيروس نهاية الشهر الماضي، أن الفحوص التي أجراها فور وصوله إلى ألمانيا أظهرت إيجابيته مجددا إلا أن المسؤولين قالوا إنه يمكنه المشاركة نظرا لأن حالته لم تعد معدية.

وأضاف اللاعب الذي أُجبر على الانسحاب من “أمريكا المفتوحة” الشهر الماضي، بسبب نتائج تحاليله الإيجابية: “حين وصلت (إلى ألمانيا) جاءت نتيجة الاختبار إيجابية مجددا، وشعرت بخيبة أمل كبيرة لأني لا أتحمل التعرض لصدمة جديدة”.

وأضاف بيير أن المسؤولين في ألمانيا أبلغوه بأنه “إذا أصيب أي لاعب بالعدوى وأكمل بعدها الحجر الصحي، فإنهم لا يجرون اختبارات جديدة لأن اللاعب لو أصيب مجددا فانه لا يصبح معديا في هذه الحالة”.

وعبر بيير عن قلقه من الانسحاب من “فرنسا المفتوحة” التي تنطلق الأحد القادم، بعد أن أبلغه طبيب في فرنسا بأن هناك فرصة بنسبة 50 % أن تأتي نتيجة فحصه إيجابية لفيروس كورونا فور الوصول إلى باريس.

وقال منظمون إن ستة لاعبين انسحبوا من تصفيات منافسات فردي الرجال والسيدات لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أو مخالطة مدرب أصيب بالعدوى.

المصدر: “رويترز”