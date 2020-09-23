ليبيا –عقدت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بنغازي أمس الثلاثاء بمدينة المرج أجتماعًا موسّعًا برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا ورئيس الأركان العامة للقوّات، وعضوية كلٍّ من المستشار إبراهيم بوشناف وزير الداخلية، وسعد عقوب وزير الصحّة، مع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي وممثّلي المنظّمات الإنسانية الدولية العاملة بالمدينة.

الاجتماع استعرض -بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة التابعة للقوات المسلحة- الأنشطة والبرامج الخدمية الخاصّة بالمنظمات فيما يتعلّق بمواجهة جائحة كورونا.

كما تم استعراض خطط العمل المستقبلية المراد تنفيذها من قبل المنظّمات بخصوص جائحة كورونا ومناقشة المشاريع والميزانيات المرصودة للمنظّمات العاملة في ليبيا، والتحديات والصعوبات التي تواجه عمل المنظمات في مجال مكافحة جائحة كورونا.

اللواء الناظوري تناول آلية العمل المستقبلية للمنظّمات فيما يتعلّق بجائحة كورونا والتي تهدف إلى تحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون بين المنظّمات من أجل تفادي الازدواجية في العمل لضمان وصول الاحتياجات وفق أسس مدروسة.