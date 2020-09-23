فنزويلا – أيد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مبادرة الزعيم الروسي فلاديمير بوتين لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى عبر الإنترنت حول التوصل إلى لقاحات ضد الفيروس التاجي.

وقال مادورو في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: “بدأ اليوم عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة. اقترح فلاديمير بوتين في خطابه الرائع، عقد مؤتمر عالمي، جمعية عالمية للأمم المتحدة، لمناقشة لقاح للبشرية جمعاء. أنا أتفق مع اقتراح الرئيس بوتين. وتنضم فنزويلا إلى دعوة الجمعية العامة لمناقشة قضية واحدة فقط، هي اللقاحات ضد فيروس كورونا، والأدوية المضادة للفيروس”.

وكان بوتين اقترح يوم أمس الثلاثاء، في خطاب تم بثه في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة “عقد مؤتمر رفيع المستوى عبر الإنترنت في المستقبل القريب، بمشاركة الدول المهتمة بالتعاون في إنشاء لقاحات ضد فيروس كورونا”.

المصدر: تاس