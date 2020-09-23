روسيا – علق أوليغ تينكوف، رجل الأعمال الروسي، مالك مصرف “تينكوف بنك” على مسألة بيع بنكه للشركة الروسية “ياندكس”، فيما حطم سهم الشركة بعد هذا الخبر الأرقام القياسية.

وقال أوليغ تينكوف إن الصفقة بين “ياندكس” و”تينكوف بنك” لم تبرم بعد، وحاليا تجري المفاوضات بين الجانبين، والحديث يجري حول اندماج المؤسستين وليس صفقة بيع.

وشهدت تعاملات اليوم ارتفاعا ملحوظا لسهم شركة “ياندكس”، بعد التقارير التي أفادت بأن هذه الشركة، التي تدير محرك البحث “ياندكس”، اتفقت على شراء “تينكوف بنك” في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 5 مليارات دولار.

وسجل سهم “ياندكس”، بحلول الساعة 11:16 بتوقيت موسكو اليوم، ارتفاعا نسبته 6.27% إلى 5207 روبلات، بعدما كان قد صعد أمس (بعد نبأ الصفقة) بنسبة 7.8% إلى 5282 روبلا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للسهم.

المصدر: “نوفوستي”