ليبيا – قال رئيس الحزب المدني الديمقراطي الليبي محمد مبارك إنّ ليبيا جزء من المنطقة وحريٌّ بها أن تكون ضمن التوافقات الإقليمية والدولية التي تخدم مصالحها.

مبارك وفي تصريحات خاصّة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أوضح أنّ حكومة الوفاق غير الشرعية قد أدخلت البلاد في متاهة اتفاق لا يخدم مصالح الشعب الليبي ويحقّق هدف نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التعدّي على حقوق الآخرين وتعريض المنطقة إلى خطر النزاع المسلح.

وأكّد أنّ الأعمال العدوانية للنظام التركي ولجوءه إلى التهديد بالقوة حرّك هذه الدول، فكانت فكرة إنشاء هذه المنظّمة لتوحيد وتنسيق جهودها واتخاذ خطوات قانونية يتمُّ من خلالها ضمان حقوق كلِّ دولة وتمنع من خلالها التعدي على ثرواتها.

وبيّن أنّ نجاح هذه المنظّمة سيكون عاملًا مهما في تنظيم استفادة هذه الدول من ثرواتها أمّا الرادع الحقيقي الذي يمكنه منع نظام أردوغان من التعدّي والبلطجة التي يمارسها في البحر وفي ليبيا وسوريا والعراق وأماكن أخرى، سيكون بردعه اقتصاديًا وعسكريًا من قبل دول المنطقة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن.

مبارك لفت إلى أنّ تنفيذ هذه الدول لقرار مجلس الأمن وحرص الاتحاد الأوروبي على ذلك سيشجّع دول المنظّمة على اتخاذ إجراءات أكثر ردعًا للعمليات اللوجستية والعسكرية التركية.