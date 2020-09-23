مصر – طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، المجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة، بالعمل على صيانة السلم والأمن الدوليين والتصدي لمحاولات تفكيك الدول الوطنية ومكافحة الإرهاب.

كما طالب وزير الخارجية عبر كلمته بافتتاح أعمال اجتماعات الأمم المتحدة، صباح امس، عبر الفيديو كونفرنس، بالتصدي للدول التي توظف الإرهاب وتوفر له التمويل والملاذ الآمن.

وشدد سامح شكري، على أن مصر تدعو للتصدي لجميع الدول التي توظف الإرهاب لتحقيق أهداف خاصة.

ونوه بضرورة تصدي المجتمع الدولي للدول الداعمة للإرهاب، مضيفا أن مصر تمتلك رؤية قائمة على مقومات بمقدمتها التأكيد على قيم التكافل والمساواة بين البشر وسيادة الدول على أراضيها ومقدراتها وتجنب الاستقطاب وإعلاء روح الشراكة واحترام الخصوصية الثقافية للشعوب والمجتمعات.

كما طالب بإيجاد آلية ملزمة لصياغة قواعد فعالة لضمان الأمن السيبراني والمعلوماتي، بالإضافة لصيانة الهياكل المؤسسية والتنظيمية لمؤسسات حفظ السلم والأمن الدوليين.

المصدر: “أخبار اليوم”