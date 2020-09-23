ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الثلاثاء القائم بأعمال دولة الفلبين لدى ليبيا ألمار قاتو، الذي عبّر عن أمله باستئناف ممارسة أعمال سفارة بلاده في طرابلس .

اللقاء تناول -بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق- أوجه التعاون بين البلدين في عديد المجالات وسبل تطويرها لا سيّما في المجال الصحّي والتأكيد على تسوية الأوضاع المالية للعناصر الطبّية المساعدة العاملة في ليبيا.

ومن جهته، أكّد قاتو عزم الشركات الفلبينية العودة إلى ليبيا، مشيرًا لبدء وصول العمالة الفلبينية للعمل في الحقول النفطية.