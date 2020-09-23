لبنان – فاجأت النجمة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بأنها لا زالت ملتزمة بإجراءات الحجر الصحي وعدم الخروج من منزلها منذ فبراير الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا.

وقالت ميريام فارس لجمهورها بأنها تمكث في المنزل منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأنها ملتزمة بالحجر الصحي تخوفا من الإصابة.

وعلقت ميريام على الصورة بالقول: “تصدقوا إنّي بعدني ملتزمة بالحجر الصحي من تاريخ 23 فبراير 2020؟؟!!”.

وطرحت ميريام على جمهورها سؤالا، بشأن الالتزام بالحجر الصحي الذاتي، قائلة: “إنتوا مين بعدو ملتزم؟؟”.

وارتدت ميريام فارس قبعة من سعف النخل باللون البيج والبرتقالي، مع صندل مكشوف باللون الأسود.

المصدر: RT