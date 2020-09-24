ليبيا – اطّلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الثلاثاء على سير عمل اللجنة الاستشارية الطبّية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديون رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة عمل اللجنة.

الاجتماع ضمَّ وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمواجهة وباء كورونا فتحية العريبي، ورئيس لجنة الفحص والتدقيق لمنع ازدواجية التوريد ومراجعة العقود في القطاع الصحي نجاح العقيلي، ومدير الإدارة المالية بديوان رئاسة مجلس الوزراء عبدالرازق الجريبي.

وثمّن الثني في مستهّلِّ الاجتماع دور الأطقم الطبّية والطبّية المساعدة العاملة على مواجهة وباء كورونا.

كما أكّد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مراجعة كافّة العقود الخاصّة بتوريدات مواجهة جائحة كورونا وإحالة تقرير مفصّل فيما يتعلّق بهذا الموضوع لرئاسة مجلس الوزراء.