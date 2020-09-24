ليبيا – اطّلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الأربعاء على آخر الاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي للبلديات، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الحكم المحلّي عادل الزايدي.
الزايدي أكّد -بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية- جاهزية اللجنة المركزية للانتخابات البلدية للبدء في العمليات الانتخابية خلال الشهر القادم.
ومن جهة أخرى، بحث الاجتماع المشاريع المتعاقَد عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء في كافّة البلديات التابعة للحكومة، ونسب الإنجاز فيها وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآلية حلّها.