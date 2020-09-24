ليبيا – اطّلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الأربعاء على آخر الاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي للبلديات، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الحكم المحلّي عادل الزايدي.

الزايدي أكّد -بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية- جاهزية اللجنة المركزية للانتخابات البلدية للبدء في العمليات الانتخابية خلال الشهر القادم.

ومن جهة أخرى، بحث الاجتماع المشاريع المتعاقَد عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء في كافّة البلديات التابعة للحكومة، ونسب الإنجاز فيها وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآلية حلّها.