مصر – وصف مجلس الوزراء المصري، منطقة “المثلث الذهبي بأبو طرطور في قنا”، إحدى أكثر المناطق الاقتصادية ثراء من حيث نسبة المصادر التعدينية في مصر.

وقال في تقرير معلوماتي نشره عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “المثلث” ثري بالمعادن الفلزية واللافلزية.

وأشار إلى وجود معادن الحديد، والنحاس، والذهب، والفوسفات في “المثلث الذهبي”، مشيرا إلى أنه يحوي 75% من المصادر التعدينية لمصر كلها، والنسبة الأكبر من احتياطات الفوسفات في مصر.

وشدد على أن المعادن الموجودة بـ”المثلث”، تجعله يوفر العديد من الفرص الاستثمارية في تشييد العديد من المصانع الجديدة في مختلف المجالات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا بشأن إنشاء “المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي”.

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري، الذي نشرته الجريدة الرسمية للبلاد في عدد صدر خلال عام 2017، على أنه تعتبر منطقة اقتصادية خاصة وفقا لأحكام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليها الأراضي الواقعة في منطقة المثلث الذهبي (القصير- سفاجا- قنا- فقط) بمساحة قدرها 2 مليون و228 ألفا و754 فدانا، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخل تلك المساحة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية