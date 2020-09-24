إسبانيا – أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، امس أن الحصيلة العامة من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغت 693556 حالة، بعد تسجيل 4143 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشف بيان للوزارة أن السلطات الصحية الوطنية سجلت كذلك 517 حالة وفاة بكورونا خلال الأيام السبعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بكورونا إلى 31034 حالة.

وذكر البيان أن منطقة العاصمة مدريد أصبحت من جديد الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس، مع زيادة يومية في حالات الإصابة تناهز 1290 حالة، ما يعادل 31% من إجمالي الإصابات في إسبانيا.

يذكر أن سلطات منطقة مدريد كانت قد فرضت، يوم الاثنين الماضي، حجرا صحيا جزئيا على عدد من الأحياء والضواحي الفقيرة للعاصمة الإسبانية، لمواجهة موجة جديدة لتفشي كورونا.

المصدر: رويترز