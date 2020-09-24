ليبيا – استبعد مستشار حكومة الوفاق للعلاقات الأمريكيّة محمد عبد الله الضراط القياديُّ بحزب الجبهة الوطنية أن تكون هناك أيّ فرصة لإعادة تدوير الشخصيات الموجودة في المشهد الراهن ذاته، سواء من المجلس الرئاسي أو البرلمان أو مجلس الدولة الاستشاري.

عبد الله قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس: إنّ الجميع ومن بينهم معيتيق فشلوا في تلبية احتياجات وتطلّعات المواطن.

وأضاف:”اعتراض بعضهم على اتفاق استئناف تصدير النفط لعدم تفويض معيتيق بالحوار مع شخصية هاجمت العاصمة، ولاستشعار الجميع محاولة الرجلين القفز واستباق مسار التسوية السياسية الذي ترعاه البعثة الأممية لوضع حلول جذرية للأزمة الليبية”، على حدّ تعبيره.