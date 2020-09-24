العثور على “رسالة خفية” في خطاب بوتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

العثور على “رسالة خفية” في خطاب بوتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

روسيا – وجدت مجلة المصلحة القومية الأمريكية ما عدتها “رسالة خفية” في خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المجلة نشرت مقالا بهذا الشأن بعنوان “خطاب فلاديمير بوتين في الأمم المتحدة: هل ستقود روسيا حركة عدم الانحياز الجديدة؟”.

ورأى صاحب المقال أن كلمات الزعيم الروسي حول تعافي الاقتصاد العالمي بعد أزمة الفيروس التاجي تهدف في الواقع إلى تعزيز موقف موسكو القيادي، مشيرا إلى أن بوتين تحدث في الوقت نفسه، عن الحاجة إلى إنشاء “ممرات خضراء” خالية من العقوبات من شأنها أن تكون “مساعدة كبيرة” للنمو الاقتصادي العالمي والحد من البطالة.

ويعتقد المؤلف أن الإجراءات المضادة للأزمة التي اقترحها الرئيس بوتين ستجعل روسيا “الزعيم الفعلي لكتلة جديدة من دول عدم الانحياز التي لا تريد أن تجبر على الاختيار بين واشنطن وبكين”.

ولفت في هذا السياق إلى أن “الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو عرض بوتين الخفي الآخر، وهو موجه هذه المرة للأوروبيين والدول الرائدة في الجنوب العالمي ومفاده: عدم التورط في الحرب الباردة الوليدة بين الولايات المتحدة والصين”.

ودفع الكاتب بافتراض يقول إن تلك الدول بعد خطاب بوتين “سيظهر لديها حافز للحفاظ على قوة روسيا الاقتصادية سليمة ولا ضرر بها”، وعدم الخضوع لضغوط العقوبات الأمريكية.

صاحب المقال حاول العثور على مغزى سري في تصريح بوتين حول دور مجموعة العشرين والأمم المتحدة، التي لا يزال ميثاقها، وفقا للرئيس الروسي “المصدر الرئيس للقانون الدولي”.

ورأى الكاتب أنه “من المثير للاهتمام، وفقا لبوتين، أن تلعب هاتان الهيئتان دورا رائدا في إدارة الشؤون الدولية”.

وأعرب المقال في الوقت ذاته عن الأسف لأن واشنطن لا تستطيع تحديدا في هاتين المنظمتين “إملاء جدول الأعمال وفرض القرارات”.

المصدر: نوفوستي