العراق – أعلنت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، اليوم الخميس، تشكيل لجنة بأمر ديواني للبدء ببناء مفاعلات نووية للأغراض البحثية.

وقال رئيس الهيئة كمال حسين لطيف في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعي أهمية ملف الطاقة الذرية من خلال طرحه في اجتماعاته الأخيرة مع الجانب الفرنسي، وتشكيل لجنة بأمر ديواني للبدء ببناء المفاعلات”.

وأضاف، أن “العراق يتطلع لإعادة مكانته العلمية النووية التي كان يحتلها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كما أكدت ذلك رغبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرار مجلس الأمن الداعم لمشروع نهوض العراق من جديد في المجال النووي وتطبيقاته السلمية المفيدة”.

وأشار لطيف إلى أن “العراق بحاجة لبناء مفاعل نووي للإغراض البحثية بسعة 10 ميكا، فضلا عن إمكانية بناء مستشفى استثماري للطب النووي يكون قريبا من المفاعل”.

وتوقع رئيس الهيئة أن “يستمر بناء مثل هذا المفاعل نحو 5 سنوات”.

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية + RT