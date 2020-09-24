ليبيا – عبر رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن شكره وامتنانه للأطقم الطبّية الوطنية والأجنبية على حدٍّ سواء التي تواصل عملها في هذه الفترة الصعبة وفي ظلِّ انتشار وباء كورونا.

العقوري -بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس- قال: إنه بفضل شجاعة والتزام تلك الأطقم، ما زال النظام الصحّي في البلاد بصفة عامة يعمل، وما زالت المستشفيات والمراكز الطبّية بكافّة تخصّصاتها تستقبل المرضى.

ودعا الأطقم الطبّية إلى مواصلة جهودها، مشدّدًا على أنّ هذا واجب وطني وإنساني تقوم به الأطقم الطبية ولن تنساه ليبيا، وسيظل دائمًا مصدرًا للفخر لجميع الليبيين.

كما عبّر عن تقديره لجميع المنظّمات المحلّية والدولية التي قدّمت المساعدة الطبّية في هذه الفترة الصعبة.