ليبيا – استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأربعاء قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا “أفريكوم”، الجنرال ستيفن تاونسند، وناقشا قضايا تتعلّق بالأمن الإقليمي والتعاون.

الجانبان تطرّقا وفقًا لوكالة “روسيا اليوم” إلى سبل تقوية العلاقات الثنائية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والحاجة إلى إضعاف نفوذ التنظيمات المسلّحة.

وقال تاونسند: “لدينا الكثير لنتعلّمه ونشاركه. إنّ تعزيز هذه العلاقة مهمٌّ جدا بالنسبة لنا”، مضيفًا: “الجزائر شريك ملتزم في محاربة الإرهاب”.

كما ناقش الطرفان المخاوف الأمنية الإقليمية، بما في ذلك التوتّر المستمر في ليبيا والأزمة في مالي.

وخلال الزيارة، التقى الوفد الأمريكي بعدد من المسؤولين الجزائريين، من بينهم رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، ووزير الخارجية صبري بوقادوم.