روسيا – يبحث البريطاني لويس هاميلتون عن معادلة الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر عندما يخوض الأحد جائزة روسيا الكبرى المرحلة الـ10 من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة سوتشي.

لطالما اعتبر رقم شوماخر صعب المنال لسنوات طويلة (91 سباقا)، وسيكون بطل العالم 6 مرات مرشحا قويا على متن سيارة مرسيدس لتحقيق فوزه السابع هذا الموسم وتعزيز هيمنته على صدارة الترتيب العام للسائقين.

ومنذ اعتماد سباق سوتشي ضمن الروزنامة العالمية، لم يسرق الفوز من هاميلتون سوى زميله السابق بطل العالم لموسم واحد الألماني نيكو روزبرغ في 2016 وزميله الحالي بوتاس في 2017.

وبحال فوز مرسيدس في المدينة التي استضافت الألعاب الأولمبية الشتوية في 2014، ستصبح أول فريق يحرز سبعة انتصارات متتالية في جائزة كبرى واحدة.

وسيكون السباق مناسبة لعودة الجماهير الغفيرة إلى المدرجات بعد إجراء المراحل الأولى وراء أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وينوي المنظمون استضافة 30 ألف متفرج على مدرجات تغص بالجماهير للمرة الأولى في موسم مضطرب بسبب كورونا بعدما حضر 3 آلاف فقط المرحلة السابقة خلال جائزة توسكانا على حلبة موجيلو.

المصدر: “أ ف ب”