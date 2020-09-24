ليبيا – كشف القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة للرئاسي عبد الهادي دراه عن عقد اجتماع ضمَّ وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد حداد، وبعض أمراء وإدارات الوحدات العسكرية لمنطقة أبو قرين، مع ضباط غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة والقادة الميدانيين.

دراه وخلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابع للمفتي المعزول الغرياني أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد، قال: إنّ الاجتماع تمخّض عنه عدة نقاط، أهمها تعهّد وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان العامة بدعم وتحرير سرت – الجفرة.

وأضاف: “تم الاتفاق خلال الاجتماع على أنّ الرجال الموجودين في طرابلس غرب المعركة لن يكونوا طرفًا في المفاوضات، ولن يتم الموافقة على أيّ اتفاقيات تحدث بين أيّ أطراف داخل وخارج البلاد، كما قام رئيس أركان الوفاق بزيارة القوات في الخطوط الأمامية وعمليات غرفة السيطرة، ووعدهم بالدعم الكامل واستكمال كلّ التجهيزات والمعدّات والنواقص”.

كما علّق على مزاعم سقوط طائرة روسية في جنوب سوكنه قائلًا: “عند سقوطها حدثت عدة انفجارات، وهذا دليل على أنّ الطائرة كانت تحمل بعض المعدات والذخائر العسكرية. المعلومات الأولية من داخل سوكنة تقول أنه تمَّ مصرع أربعة من الفاغنر الروس وتدمير الطائرة بالكامل”.

وزعم أنّ الطرف الآخر ليس لديه عهد ووفاق وليس لهم مسؤول مباشر، بدليل عدم الالتزام بوقف إطلاق النار واختراقه أكثر من مرة حسب زعمه، مشيرًا إلى أنّ الحوارات السياسية في كلّ مكان لجعل ليبيا بلدًا آمنًا، ومع ذلك يقوم من وصفهم بـ”المجرم وعصاباته” بجلب الأسلحة والذخائر للوصول إلى السلطة على دماء وأكتاف الليبين، حسب قوله.