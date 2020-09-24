سوريا.. عدد الإصابات بكورونا يقترب من 4 آلاف و3 وفيات جديدة

سوريا.. عدد الإصابات بكورونا يقترب من 4 آلاف و3 وفيات جديدة

سوريا – اقترب عدد الإصابات بفيروس كورورنا في سوريا من 4 آلاف حالة، مع الإعلان عن 47 إصابة جديدة و3 وفيات بالفيروس.

وحسب بيانات وزارة الصحة فإن عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 3924 إصابة، بينها 181 حالة وفاة بعد تسجيل 3 حالات جديدة، بينما تم تسجيل 15 حالة شفاء وهو ما يرفع حالات التعافي من الفيروس إلى 998 حالة.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب معطيات الوزارة على: حلب بواقع 10 إصابات، ثم دمشق بـ 7 إصابات، بينما تم تسجيل 6 إصابات في كل من ريف دمشق، ودرعا، و5 في كل من اللاذقية وحمص، و4 إصابات في الحسكة و3 في طرطوس، وإصابة واحدة في القنيطرة.

بينما توزعت الوفيات الثلاث على حلب وحمص ودمشق.

وكانت الوزارة أعلنت أمس إحصاءات مقاربة إذ تم تسجيل 44 إصابة، و3 وفيات.

المصدر: RT