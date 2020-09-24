الولايات المتحدة – تمنحنا الطبيعة العديد من اللحظات المميزة. فنستيقظ يوماً لنعرف لماذا يطلق على الباذنجان بالإنجليزية eggplants أو نبات البيض.

أو نلتقي بخفاش صغير وندرك أن بني فصيلته في الحقيقة غاية في اللطف، أو نرفع رأسنا لنرتاح، فتلمح أعيننا فطراً ينمو في سقف… لا شك أن هذه الأمور وغيرها كثير، من “المعجزات” الصغيرة المدهشة التي تكشفها لنا الطبيعة كل يوم.