الولايات المتحدة – تمنحنا الطبيعة العديد من اللحظات المميزة. فنستيقظ يوماً لنعرف لماذا يطلق على الباذنجان بالإنجليزية eggplants أو نبات البيض.
أو نلتقي بخفاش صغير وندرك أن بني فصيلته في الحقيقة غاية في اللطف، أو نرفع رأسنا لنرتاح، فتلمح أعيننا فطراً ينمو في سقف… لا شك أن هذه الأمور وغيرها كثير، من “المعجزات” الصغيرة المدهشة التي تكشفها لنا الطبيعة كل يوم.
“باذنجان اسم على مسمى! حبتان جديرتان بالتسمية الإنجليزية eggplants أو نبات البيض”
فطر غريب لم نشاهد منه من قبل
“صغير السلحفاة النهاشة يبدو كديناصور صغير”
“ثمرة البرتقال هذه بها جزء واحد متحول”
قطة لها إبهامين
فطر ينمو في سقف بيت
بيضة دجاجة تبدو كقارورة البولينغ
كركند أزرق اللون
وكالات