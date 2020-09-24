ليبيا – قال عضو مجلس النواب المصري سمير غطاس إنّ اجتماعات أبوزنيقه في المغرب بين ممثّلي رئيس البرلمان عقيلة صالح وممثّلي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد غيّرت الوضع الاستراتيجي على أرض الواقع.

غطّاس وفي تصريح لموقع “الزمان نيوز” المصري أمس الأربعاء أوضح أنّ الجانبين اتّفقا على 75% من نقاط الخلاف الخاصّة بتوحيد البنك المركزي والذي استقر الطرفان على أن يكون في العاصمة طرابلس، كما اتفقا على عودة ضخِّ البترول ووضع هيئة الرقابة الإدارية.

وأشار إلى أنه في حالة تقديم فائز السراج رئيس حكومة الوفاق استقالته سيكون ذلك نظرًا لإصابته بمرض السرطان؛ مما يجعله غير قادر على استمرار ممارسة عمله، مؤكّدًا احتمالية انسحابه الكامل من المشهد السياسي بسبب ظروفه الصحّية.

وأكد الخبير السياسي توقّف خيار الحرب بين الطرفين سواء المشير خليفة حفتر أو الغرب عبر حكومة الوفاق، لافتًا إلى تصريحات مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنّ الجيش المصري جيش وطني وإعلانه عن رغبته زيارة مصر في القريب، يؤكّد وجود ضغط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على كل من مصر وتركيا لوقف الحرب فى خليج سيرت.

عضو مجلس النواب المصري توقع تراجع دور المشير حفتر بعد توقّف صوت المدافع ووجود رغبة دولية بعودة مؤسّسات الدولة الليبية وتوحيدها تحت قيادة متّفق عليها بين الطرفين، مشيرًا إلى زيادة عدد المفاوضين ببوزنيقه إلى 150 فردًا من كلّ طرف.