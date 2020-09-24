لبنان – نقلت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية عن مصادر مطلعة، أن هناك قرابة الـ 20 إصابة بفيروس كورونا سجلت في مصرف لبنان (المركزي اللبناني).

ومن بين الحالات إصابة أحد نواب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي استمر في الحضور إلى العمل رغم معرفته بإصابته.

وأشارت المصادر إلى أن رياض سلامة، خضع لفحص الكشف عن الفيروس والنتيجة ما زالت غير معروفة.

ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور والفشل في تشكيل حكومة لإنقاذ البلاد.

المصدر: “الجمهورية”