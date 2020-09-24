إيطاليا – أعلن وزير الرياضة الإيطالي، فيتشنزو سبادافورا، أنه ستتم اليوم الخميس، الموافقة على عودة الجماهير جزئيا إلى الملاعب، ما سيشكل بارقة أمل لأندية الدوري الإيطالي لكرة القدم “كالتشيو”.

وقال سبادافورا أمام البرلمان الإيطالي إن “اليوم (الخميس) يجب أن تتم الموافقة بالإجماع على بروتوكول جديد لإعادة فتح الملاعب تدريجيا”، من قبل السلطات الإقليمية في البلاد.

وأضاف أن البروتوكول “سيتم تقديمه (غدا) الجمعة إلى اللجنة الفنية العلمية، لإعادة الفتح التدريجي والآمن لجميع المسابقات الرياضية وليس فقط كرة القدم”.

وتابع وزير الرياضة “هدفي وهدف الحكومة هو عودة الجماهير إلى الملاعب وفي جميع الرياضات بشكل عام، وإعطاء قوانين موحدة للجميع”.

وأكد سبادافورا أن العودة الكاملة الى الملاعب “ستحصل حتما في وقت لاحق، وأيضا في ضوء البيانات التي ستأتي من تأثير إعادة فتح المدارس”.

وسمح منذ يوم الأحد الماضي، لجميع الأحداث الرياضية المقامة في الهواء الطلق في إيطاليا، باستقبال ألف شخص كحد أقصى، بعد أشهر من استكمال المنافسات خلف أبواب موصدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

تجدر الإشارة إلى أن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم لموسم 2020/2021، انطلقت نهاية الأسبوع الماضي خلف أبواب موصدة.

المصدر: وكالات