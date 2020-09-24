سويسرا – أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم “يويفا”، أنه سيبقي على قاعدة السماح بإجراء 5 تبديلات في مسابقاته للموسم الكروي الجديد، والتي اعتمدت بعد استئناف المنافسات الموسم الفائت.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن “قرارا آخر” سيتخذ في وقت لاحق بما خص كأس أوروبا التي تأجلت من العام الحالي الى صيف 2021 بسبب الجائحة.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في العاصمة المجرية بودابست حيث تقام مساء مباراة الكأس السوبر الأوروبية بين بايرن ميونيخ الألماني وإشبيلية الإسباني:”سيتم السماح بإجراء خمسة تبديلات لجميع مباريات دوري الأمم الأوروبية، ومباريات الملحق المؤهلة لكأس أوروبا وتصفيات كأس أوروبا للسيدات ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” ودوري أبطال أوروبا للسيدات”.

وكان العديد من المدربين قد طالبوا بإعادة هذه القاعدة، بعد عدم العمل بها في أول جولتين من دوري الأمم الأوروبيية مطلع الشهر الحالي، وذلك نظرا للجدول المزدحم للأندية بين انتهاء الموسم الكروي الفائت واستكمال المسابقتين القاريتين (دوري الأبطال ويوروبا ليغ) في أغسطس وانطلاق الموسم الجديد في البطولات الوطنية بعد إجازة قصيرة.

واعتمد العديد من الدوريات الكبرى هذه القاعدة للموسم الجديد كالفرنسي والإسباني والألماني، فيما لم تصوت عليها أندية الدوري الانجليزي الممتاز التي اكتفت بالتبديلات الثلاثة التقليدية.

كما أعلن “يويفا” أن نهائيات النسخة الحالية من دوري الأمم ستقام بين السادس والعاشر من أكتوبر 2021 مشيرا إلى أن إيطاليا، هولندا وبولندا أبدت رغبتها في استضافة المباريات (نصف النهائي والمباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث).

وأقيمت نهائيات النسخة الأولى في البرتغال في عام 2019 حيث حقق كريستيانو رونالدو وزملاؤه اللقب على حساب هولندا.

المصدر: “أ ف ب”