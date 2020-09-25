الأردن.. مطار العقبة يستقبل أول رحلة مصرية منذ فرض قيود كورونا

الأردن.. مطار العقبة يستقبل أول رحلة مصرية منذ فرض قيود كورونا

الأردن – استقبل مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة امس أولى الرحلات الجوية الدولية من جمهورية مصر العربية منذ تعليق حركة الطيران عملا بقيود منع تفشي فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات مدير مطار الملك الحسين الدولي ناصر المجالي، إن المطار مستعد لاستقبال العديد من الرحلات الجوية الدولية مع الدول التي لها مسار ملاحي جوي من كافة دول العالم لأجواء المطار المفتوحة وبترتيبات وفق مستوى عال من حيث الاستقبال والإجراءات الصحية حسب متطلبات وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني.

وأضاف أن المطار استكمل البرنامج التشغيلي والتجهيزات المطلوبة مسبقا للبدء باستقبال الطائرات وعودة الحركة الجوية الداخلية بين عمان والعقبة في شهر يونيو الماضي.

وأشار إلى أن البرنامج التشغيلي كان وفقا للمتطلبات والموافقات الخاصة بهيئة الطيران المدني الأردنية الملبية لمتطلبات الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمسافرين والعاملين في مرافق المطار.

المصدر: وكالة “عمون”