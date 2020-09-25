السعودية – تعرض حمدان الرويلي، لاعب التعاون السعودي، لإصابة بدت خطيرة خلال مواجهة نادي الدحيل امس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بدوري أبطال آسيا.

وكشف التعاون السعودي طبيعة الإصابة التي لحقت بلاعبه، وقال عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “إن الرويلي تعرض لكسر في عظمة الساق، نقل بسببه إلى المستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة”.

وتمنى النادي السعودي لنجمه الشفاء العاجل، والعودة سريعا للملاعب.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها حمدان الرويلي وجود خلع في مفصل القدم وقطع في أربطة المفصل وسيجري أشعة مقطعية وعملية جراحية لأربطة المفصل.

وحدثت الإصابة بالدقيقة 33، حينما حاول الرويلي اللحاق بالكرة، لكن قدمه اليمنى اصطدمت بلاعب الدحيل، واليسرى حدث لها التواء قوي.

وتسبب ذلك في إثارة خوف لاعبي الفريقين، حيث طالبوا بسرعة دخول الطاقم الطبي، قبل أن يغادر اللاعب الميدان على نقالة، متأثرا بالآلام القوية.

وخطف فريق التعاون بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا عقب الفوز المتأخر على حساب الدحيل بهدف نظيف، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط خلف بيرسبوليس الإيراني المتصدر بفارق نقطة واحدة.

المصدر: “وكالات”