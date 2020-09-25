ليبيا – منح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالبدء في ربط مناطق شبنة وحي السلام وحي المختار (الوحيشي) في مدينة بنغازي بشبكة المياه والصرف الصحي العامة للمدينة وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس الجهاز سالم حسن البرجي.

الثني شدد بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية على ضرورة ربط المنازل الواقعة في مناطق شبنة (أ، ب، ج، د) والمنازل الواقعة في منطقتي حي السلام وحي المختار (الوحيشي) بالشبكة الرئيسية الخاصة بالمياه والصرف الصحي، مؤكدا على ضرورة تنفيذ المشروع بأسرع وقت وبشكل متقن.

وفي وقت سابق من الشهر، أصدر رئيس الحكومة تعليماته المشددة بالإسراع في معالجة مشاكل مياه الشرب بمناطق شبنة وحي المختار وحي السلام بمدينة بنغازي وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي،بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات جهاز الإسكان والمرافق سالم البرجي.

وأصدر الثني تعليماته بتوفير المياه لهذه المناطق وتوصيل الخطوط الناقلة إليها مع استكمال مشاريع رصف الطرق بتلك المناطق.

وأكد على ضرورة الإسراع في التعاقد على تنفيذ مشروع المجالس المحلية الغربية “القوارشة، والنواقية، وبودريسه، واللويفيه، والحليس، وأم مبروكة، وبوفاخرة، وتيكا، والفعكات”.

كما تم مناقشة مشاكل الصرف الصحي بمنطقة طابلينو، والإسراع في معالجتها، مع إتمام كافة مشاريع البنية التحتية لبلدية بنغازي.