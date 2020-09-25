اليمن – أعلن الجيش اليمني، الجمعة، مقتل 62 مدنيًا وإصابة 143 آخرين، على يد مسلحي جماعة الحوثي، خلال 9 أشهر في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي لأولوية العمالقة، التابعة للجيش اليمني.

وأفاد البيان بـ”مقتل 62 مدنيًا وإصابة 143 آخرين، برصاص جماعة الحوثي، في محافظة الحديدة، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2020″.

وأشار أن من بين القتلى والجرحى 53 طفلا وامرأة، دون تفصيل لأعداد الجرحى والقتلى من الأطفال والنساء.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة الحوثي بشأن بيان الجيش اليمني حتى الساعة 10:20 ت.غ.

وتسيطر جماعة “الحوثي” على مركز محافظة الحديدة الذي يحمل الاسم ذاته، إضافة إلى مينائها الاستراتيجي، فيما تسيطر القوات المشتركة على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

الأناضول