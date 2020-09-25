ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية عز الدين الفالح إن الهيئة العامة للمواصلات والنقل عن طريق مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات التابعين للحكومة الليبية تعلن عن استعداد المطارات لاستقبال الرحلات الجوية الداخلية والدولية بمختلف المطارات بالدولة.

الفالح وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أوضح أن مصلحة الطيران المدني التابعة لهيئة المواصلات والنقل بالحكومة الليبية تبدأ فتح المجال الجوي أمام كافة الرحلات الجوية الداخلية والدولية والشروع في تسييرها.

وتابع:”الشركات الناقلة قد بدأت بالفعل جدولة رحلاتها بين المطارات الداخلية، وتسيير رحلاتها بين مطارات الحقول والموانئ النفطية”.