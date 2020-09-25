الولايات المتحدة – كشف تقرير تدفقات الصناديق الأسبوعية من “بنك أوف أمريكا” اليوم الجمعة أن المستثمرين سحبوا 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية في الأسبوع المنتهي الأربعاء الماضي.

ويعد ذلك ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق من تلك الفئة من الأصول.

وقال محللو “بنك أوف أمريكا” استنادا إلى بيانات للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر الجاري من شركة “إي بي إف آر” لتتبع التدفقات المالية إنه جرى سحب الأموال من قطاعات كانت المستفيد الرئيسي من التعافي في أعقاب انهيار كوفيد-19 في مارس الماضي.

وتكبدت أسهم التكنولوجيا نزوحا للتدفقات بقيمة مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو 2019، بينما تدفقت 11.6 مليار دولار من الأسهم القيادية الأمريكية.

وخسر المؤشر “ستاندرد آند بورز” 7.2 بالمئة منذ بداية سبتمبر الجاري في أول أداء شهري سلبي منذ مارس الماضي، فيما تراجع المؤشر “ناسداك” ما يزيد عن عشرة بالمئة.

المصدر: “رويترز”