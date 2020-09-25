سوريا – وضع الجيش التركي، امس الخميس، تعليمات للدخول والخروج من مناطق العمليات التي تتواجد فيها القوات العسكرية في شمال سوريا.

وأشارت التعليمات الجديدة، إلى أنه “تم تقليل تحركات الموظفين والقوات ما لم يكن ذلك مطلوبا، مع وضع القادمين من خارج الحدود تحت المراقبة لمدة 14 يوما، قبل دخول البلاد وإجراء فحص طبي”.

وتابعت: “تم تكليف فرق المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية بتطهير المركبات القادمة من سوريا”.

وكانت وزارة الدفاع في تركيا، حظرت على أفراد الجيش حضور حفلات الزفاف، مشيرة إلى أن “الإجراء الاحترازي يأتي ضمن قائمة المحاذير التي تطبقها بغرض منع تفشي كورونا في الجيش”.

وأشارت الوزارة، إلى أنه “تم تحذير أفراد القوات المسلحة التركية من المشاركة في أنشطة جماعية مثل الأعراس التي ترتفع فيها مخاطر انتقال الفيروس.

وتجاوز عدد الإصابات في عموم تركيا الـ300 ألف إصابة، كما سجل أكثر من 7 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا.

المصدر: “زمان التركية”