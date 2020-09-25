ليبيا – قال العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق عمر تنتوش إن اجتماعات المغرب الأسبوع المقبل بين مجلسي الدولة والنواب تتعلق بشأن الصخيرات 2 في ظل الفراغ الحاصل بمجلس النواب، على حد تعبيره.

تنتوش وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف أن هناك لجنة تشكل بمعية المستشار عقيلة صالح دون الرجوع لمجلس النواب.

ورأى أن زيادة عدد المشاركين في جولات الحوار تفاقم الخلاف خاصة في ظل عدم معرفة المعايير التي يتم الاختيار على أساسها.

غيث أوضح أنه سيتم دعوة مجلس النواب فيما بعد للمصادقة على ما توافقت عليه الأطراف.