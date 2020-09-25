جامعة القاهرة تساهم في إيجاد لقاح لكورونا

مصر – الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن مؤسسته العلمية تساهم بباحثيها في الدراسات الدولية لإيجاد لقاح لفيروس كورونا، وأنجزت “25 بالمائة من التجارب السريرية” لهذا الغرض.

وأكد محمد عثمان الخشت تنفيذ “30 بالمائة من المشاركة المصرية في الأبحاث العلمية على المستوى العالمي”. وأضاف موضحا أن جامعته شكلت “5 فرق بحثية ضمت ما يزيد على 25 عالما وباحثا من أساتذة كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومي للأورام والطب البيطري، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد ومتابعة مستجدات البحث العلمي (…) على مستوى العالم، و(…) كافة التجارب السريرية التي يتم العمل عليها لمواجهة الجائحة”.

وأشار مدير جامعة القاهرة إلى أن مؤسسته تعد “الأولى” في مصر في الدراسات والأبحاث الخاصة بفيروس كورونا المنشورة دوليا عن الفيروس بـ “نحو 30 بحثا من 100 بحث مصري، وتمكنت من تحديد البصمة الوراثية لنوع فيروس كورونا في مصر، والذي تمثل في 3 أنواع، كما توصلت الفرق البحثية إلى 78 عينة فيروسية بما يمكننا من الوصول إلى علاج فيروس كورونا”.

وتجري البحوث حسب مدير جامعة القاهرة باستخدام أحدث التقنيات، من بينها “تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يشارك فيها علماء الحاسبات والمعلومات والفرق الطبية والصيدلية والإحيائية”.

وذكر مجمد عثمان الخشت أن جامعة القاهرة تفوقت في 8 تصنيفات عالمية أبرزها تصنيف شنغهاي الصيني لعام 2020 للتخصصات حيث جاءت ضمن 1,5% من الجامعات العالمية الراقية، وضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم من بين 30 ألف جامعة”. أما في “تصنيف سيماجو الإسباني جاءت جامعة القاهرة ضمن أفضل 11 % من المؤسسات البحثية عالميا”.

المصدر: “بوابة الأهرام” المصرية.