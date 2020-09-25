اليمن – عثر مواطن يمني يسكن في مديرية ميفعة محافظة شبوة على حذاء قديم في احد الجبال يعتقد بأنه لأحد الرحاله القدامى ويرجح انه يحمل قيمة تاريخية مهمة.

كان الرجل يجهل قيمة الحذاء ، لكن توالي العروض المغرية التي قدمت له مقابل شراء على الحذاء جعلته يفكر مائة مرة في هذا الشيء الذي صار بين يديه . .

ويحكي المواطن م ل ب، الذي رفض الكشف عن اسمه، فيقول ” حصلت على هذا الحذاء صدفة في احدى الحيود في جبال ميفعة واحتفتظت بها لاعجابي الشديد بشكله وصناعتة.

ويضيف اليمني قائلا ” احد الاصدقاء شاهد هذه الحذاء وطلب مني عرضها على احد المهتمين بالاثار وكانت المفأجاة بانني احتفظ بكنز من التاريخ وله قيمة مادية واثرية كبيرة ” .

وقال اليمني: ” عرض علي احد الاشخاص من دول الخليج مبلغ 1500 دولار من اجل شراء الحذاء ولكني رفضت ان افرط به لأن احد المتخصصيين في التاريخ بشبوة اكد لي ان هذا الحذاء قيمته كبيرة جدا ” .

و أكد هذا الرجل الذي لايعرف انه محظوظ ام تعيس بهذا الحذاء ، ان هذه الاثار يجب ان تبقى داخل ارض الوطن انطلاقا من قيمتها واهميتها التاريخية ، كما ان شعب الخليج لو دفعوا الملايين لن ابيعهم شيئاً من ممتلكات اليمن . بحسب قوله..

المصدر : صحيفة قريش