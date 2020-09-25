المجر – توج بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه امس بعد فوزه على إشبيلية (2-1) في ملعب “بوشكاش أرينا”.

وسجل أهداف بايرن ميونخ ليون جوريتسكا وخافيير مارتينيز في الدقيقتين 34 و104، بينما سجل لوكاس أوكامبوس هدف إشبيلية الوحيد من ركلة جزاء في

الدقيقة 13.

وقرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لإشبيلية في الدقيقة 11، بعد التدخل القوي لديفيد ألابا مدافع بايرن ميونخ على إيفان راكيتيتش في منطقة الجزاء،

وانبرى لتنفيذها الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الذي نفذها بنجاح على يسار نوير، ليمنح التقدم للأندلسيين.

وسجل جوريتسكا هدف التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 34، حيث استقبل كرة من ليفاندوفسكي في منطقة الجزاء وسدد أقصى يمين مرمى بونو.

وسدد ألابا تسديدة قوية تصدى لها ياسين بونو، لترتد أمام جوريتسكا الذي سدد بالرأس على يمين الحارس المغربي ويمنح التقدم لبايرن ميونخ بالهدف الثاني في الدقيقة 104.

واستحوذ بايرن ميونخ على الكرة، وفشلت محاولات إشبيلية في العودة في النتيجة، ليتوج البافاري باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

المصدر: RT