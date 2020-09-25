روسيا – لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيل أكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في البلاد في تقريرها اليومي عن رصد 7212 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 6595 إصابة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 23 يونيو عندما تم تسجيل 7425 إصابة.

كما سجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 108 وفيات جديدة ناجمة عن مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا، مقابل 149 وفاة أمس، فيما تماثل 4317 مريضا للشفاء من العدوى في البلاد منذ أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة 1136048، بما في ذلك 20056 حالة وفاة و934146 حالة شفاء و181846 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ2787 حالة نشطة منذ أمس).

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 44.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ”كوفيد-19″، 374 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وعلى الرغم من ذلك، نفى خبراء في هيئة الرقابة الفدرالية المعنية بحماية حقوق المستهلك وجود موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد في روسيا، موضحين أن ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في البلاد تدريجيا في الأسابيع الأخيرة يأتي ضمن إطار استمرار الموجة الأولى من الجائحة.

المصدر : RT