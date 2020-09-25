إنجلترا – أفادت وكالة “رويترز”، إنه من المرجح أن يدعم وزراء مالية مجموعة السبع الكبار، مبادرة لتمديد إعفاء الدول الفقيرة من تسديد الديون وسط وباء كورونا.

وذكرت الوكالة، أنه من المقرر أن يعقد مؤتمر دول مجموعة السبع (التي تضم بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان)، اليوم الجمعة عن بعد، وسيناقش الوزراء خلاله، الأحداث الاقتصادية العالمية على خلفية التأثير المستمر لفيروس كورونا المستجد.

وتشير مصادر الوكالة، إلى أنه من المقرر خلال المناقشة، طرح موضوع قدرة تحمل الديون من جانب الدول الفقيرة، التي كان مستوى ديونها مرتفعا حتى قبل أن يبدأ الوباء.

في أبريل الماضي، منحت مجموعة العشرين، أفقر دول العالم، الحق في تعليق مدفوعات الديون السيادية الخارجية، بما في ذلك خدمة هذه الديون، حتى نهاية العام الحالي. وقررت أن مبلغ أكثر من 20 مليار دولار، الذي سيتوفر نتيجة لذلك، يجب ان يوجه إلى مكافحة الوباء.

المصدر: تاس