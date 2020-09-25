إنجلترا – كشف جوزيه مورينيو مدرب توتنهام عن مشكلة في ارتفاع قائم المرمى قبل مواجهة شكينديا من مقدونيا الشمالية في الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس.

ولاحظ حارسي مرمى الفريق الإنجليزي هوغو لوريس وجو هارت وجود مشكلة في ارتفاع العارضة وأبلغا مورينيو بذلك، ونقل المدرب البرتغالي الأمر إلى مراقب المباراة التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وبعد المباراة نشر مورينيو صورة على حسابه في “إنستغرام” وهو يكاد يلمس العارضة، معلقا على الصورة: “كنت أعتقد أن طولي زاد لكني اكتشفت أن عارضة المرمى منخفضة بمقدار 5 سنتيمترات”.

وقال مورينيو بعد فوز فريقه 3-1 :”قبل المباراة كان موقفا مضحكا، لأن حارسي المرمى قالا لي إن المرمى صغير، ذهبت بنفسي لأتأكد، وكان المرمى صغيرا بالفعل، حراس المرمى يقضون ساعات وساعات في المرمى، ويعلمون جيدا لو كانت الأبعاد غير دقيقة”.

وتابع: “أنا لست حارس مرمى لكنني أعرف كرة القدم منذ أن كنت صغيرا وأعرف متى أقف هناك وأنا أفرد ذراعي وأعرف المسافة، لذلك شعرت على الفور أن هناك خطأ ما”.

وأكمل: “أحضرنا مراقب المباراة للتأكد من الارتفاع، وكان أقل بـ5 سنتيمترات عن الطبيعي، وطلبنا استبدال إطار المرمى بالأبعاد الصحيحة”.

ويواجه توتنهام الأسبوع المقبل مكابي حيفا في الدور الأخير من التصفيات في الدوري الأوروبي.

المصدر: skysports