إنجلترا – عاد الويلزي الدولي غاريث بيل نجم نادي توتنهام الإنجليزي المنضم إليه مؤخرا من نادي ريال مدريد الإسباني لإثارة الجدل مجددا بشأن حديثه عن عودته إلى السبيرز في موسم الانتقالات الحالي.

وقال المهاجم الويلزي في تصريحات أدلى بها لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية ردا على سؤال حول ما إذا كان قد ندم على الرحيل عن ريال مدريد: “لست نادما على الإطلاق، كلا، أنا فقط أحاول وألعب كرة القدم، هذا كل ما أستطيع أن أفعله، وكل شيء آخر يقال خارج عن إرادتي”.

وأوضح بيل: “كما قلت لست نادما على ريال مدريد، وأي شيء آخر يقال هو مسؤولية من يقوله، وأعلم رأيي في نفسي، وأسرتي تعلم من أنا، وهذا كل ما يعنيني”.

وعاد اللاعب البالغ 31 عاما إلى توتنهام لمدة موسم على سبيل الإعارة مطلع الشهرالحالي، بعد 7 سنوات من رحيله عن صفوف النادي اللندني.

وعن أجواء عودته إلى الدوري الإنجليزي، أضاف الويلزي: “بالطبع الذهاب إلى ثقافة أخرى، وبلد آخر، يتطلب مني أن أنضج كشخص وكلاعب كرة، وهذا ما حدث بالطبع”.

وتابع: “أنت تتعلم كيف تتعامل مع المواقف التي تواجهها، وقد تعرضت بطبيعة الحال لمواقف بها ضغوطات شديدة”.

وعند سؤاله بشأن طموحاته مع توتنهام، أجاب بيل: “أرغب في أن أحقق أشياء مع السبيرز”.

وعانى بيل من توتر العلاقة مع وسائل الإعلام الإسبانية وجماهير النادي الملكي التي طالما كانت تنتقده، لاسيما في نهاية فترته الكروية في إسبانيا.

ورغم أنه لعب دورا أساسيا في تتويج ريال مدريد بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 4 مرات، إلا أن بيل خرج من حسابات الفرنسي المخضرم زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وبات أسيرا لدكة البدلاء.

المصدر: صحيفة “آس”