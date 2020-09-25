تركيا – بلغ غالاطة سراي التركي الدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، إثر تغلبه على ضيفه هايدوك سبليت الكرواتي بهدفين دون رد، امس في مباراة جرت بإسطنبول لحساب الدور التمهيدي الثالث.

انتظر غالاطة حتى الدقيقة 77 ليفتتح التسجيل بهدفٍ أحرزه المغربي يوسف بلهندة، قبل أن يؤمن الهولندي ريان بابل تأهل فريقه بهدفٍ ثان سجله في الدقيقة 86.

وفي أبرز النتائج الأخرى، ودع ألانيا سبور التركي المسابقة بعد خسارته من مضيفه روزنبورغ النرويجي بهدف دون مُقابل، وانتصر غرناطة الإسباني على ضيفه لوكوموتيف تبيليسي الجورجي بهدفين نظيفين، في حين سحق آيندهوفن الهولندي مضيفه مورا السلوفيني بخمسة أهداف لهدف وحيد.

وبدوره، واصل توتنهام الإنجليزي مشواره في المسابقة، عقب فوزه خارج قواعده على سكنديا المقدوني بثلاثة أهداف لهدف، وتغلب سيلتك الأسكتلندي على ريغا إفسي من لاتفيا بهدفٍ وحيد، وصعد مالمو السويدي للدور القادم بتخطيه لوكوموتيفا زغرب الكرواتي بخماسية بيضاء.

الأناضول