كل 3 تمرات في اليوم ، وهذا ما سيحدث لجسمك!

كل 3 تمرات في اليوم ، وهذا ما سيحدث لجسمك!

غالبًا ما يعتبر التمر نوعا من الحلويات بدون مبرر. ولكن هناك العديد من الأسباب الجيدة لتناوله بانتظام! لذا ، في المرة القادمة التي تتوق فيها إلى تناول وجبة خفيفة أو عندما تقضي السهرة في مشاهدة بعض البرامج ، كل التمر! سنذكر بعض الفوائد الصحية المذهلة أدناه.

بعد قراءة هذا ، ستأكل بالتأكيد تمرة او اثنتين في اليوم.

الأوعية الدموية

يقي التمر من الجير في الأوعية الدموية، اذ أن الكثير من الجير يمكن أن يؤدي إلى انسداد الشرايين. هذا يزيد من فرصة السكتات الدماغية والنوبات القلبية وغيرها من الأمراض. أكل ثلاثة تمرات في اليوم سوف يحدث فرقا كبيرا!

الكبد

أظهرت الدراسات أن التمور تساعد في تقوية الكبد.

القلب

التمور مفيدة لقلبك. بما أن الفاكهة تحتوي على الكثير من البوتاسيوم ، فهي فعالة للغاية عندما يتعلق الأمر بالوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. سوف ينخفض ​​خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية ، وفي الوقت نفسه ستنخفض معدلات الكوليسترول الضار.

العيون

يحتوي التمر على الكثير من فيتامين أ. يساعد هذا الفيتامين على تجديد القرنية وكذلك حماية العينين. أيضًا ، تساعد مواد مثل اللوتين وزياكسانثين على حماية عينيك وتوليد مرشح حماية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

الطاقة

مثل المكسرات أو اللوز ، يعد التمر وجبة خفيفة مثالية بين الوجبات. يمنحك السكر الذي يحتويه زيادة في الطاقة ، والتي ستدوم لفترة أطول عندما تقترن بالبندق بفضل دهونه. في الوقت نفسه ، يتم تحفيز نشاط المخ بواسطة الفيتامينات وغالبا ما يستخدم هذا في الحميات الغذائية الرياضية. لذلك يمكنك أن ترى أن الجمع بينهما هو فكرة جيدة للغاية.

الهضم

التمور تحفز الهضم. أنها تساعد في التخلص من الإمساك وعسر الهضم وغيرها من المشاكل بفضل تأثير “التنقية”. كل هذه الآثار هي نتيجة للألياف والأحماض الأمينية التي تحتوي عليها. فهي تساعد على تحسين عملية الهضم وتساعد جسمك على معالجة الطعام.

مسكن للألم

يساعد المغنيسيوم في التمر على تخفيف الألم والتورم. في الوقت نفسه ، يكون له تأثير مضاد للجراثيم ويساعد على تقليل التهابات الجسم. تعتبر التمور بالتأكيد مكملات رائعة للأدوية.

التمور رائعة وهي جيدة لكثير من الأسباب. ما عليك سوى تعديل حميتك الغذائية لتشمل بعض الحبات يوميا.

المصدر : وكالات