كوريا ش – ذكرت وكالة “يونهاب” اليوم الجمعة أن كوريا الشمالية تعهدت بوضع تدابير أمنية للحد من انهيار الثقة بين الكوريتين على خلفية مقتل مواطن كوري جنوبية على الحدود مطلع الأسبوع.

وأضافت الوكالة نقلا عن مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية، أن الرئيس مون جيه إن، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تبادلا خطابات مؤخرا.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت سيئول أن كيم عبر عن “أسفه الشديد” إزاء حادث مقتل المواطن الكوري الجنوبي، كما أعرب عن أمله بألا تتأثر العلاقات بين البلدين بالحادث الذي “ما كان يجب أن يقع”، حسبما جاء في رسالة بعثها إلى الرئيس الكوري الجنوبي.

المصدر: “يونهاب”