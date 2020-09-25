ليبيا – علمت وكالة نوفا الايطالية من مصادر مطلعة بالنيابة العامة في بنغازي بأن الصيادين الإيطاليين المحتجزين هناك يقبعون تحت إيقاف مؤقت كنوع من الإقامة الجبرية ولم ينقلوا بعد للسجن، في انتظار انتهاء إجراءات النيابة واستكمال التهم ضدهم.

عضو بمكتب النائب العام قال إن التهمة الرئيسية ضد الصيادين الإيطاليين هي الدخول إلى المياه الإقليمية والاقتصادية الليبية دون إذن مسبق ومحاولة القيام بعمليات صيد فيها بينما يقوم المختبر الخاصة بالنيابة بتحليل بعض المواد التي وجدت على متن قوارب الصيادين الإيطاليين فيما يشتبه بكونه مواد مخدرة حيث لم توجه تهمة تهريب المخدرات للصيادين بشكل رسمي حتى الآن.