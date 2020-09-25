نيمار يتضامن مع هجوم ميسي على برشلونة

فرنسا – تفاعل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مع تصريحات زميله السابق، ليونيل ميسي قائد برشلونة، التي هاجم بها إدارة النادي الكتالوني، بسبب رحيل لويس سواريز.

وقام ميسي، اليوم الجمعة، بتوجيه رسالة وداع لـ سواريز، موجها سهام الانتقاد من خلالها لإدارة النادي، كونهم قاموا بطرد صديقه الأروغوياني.

وعلق نيمار على المنشور الذي كتبه ميسي عبر حسابه على “إنستغرام”، قائلا: “من المدهش!، كيف يفعلون تلك الأشياء؟!”.

وهاجم النجم الأرجنتيني إدارة برشلونة للطريقة التي رحل بها سواريز، قائلا في رسالته: “سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر، وأكثر من ذلك مواجهتك، كنت تستحق الخروج كما يليق بأحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، حقق أشياء مهمة كلاعب أو مع المجموعة، وليس الطرد كما فعلوا، لكن في هذه المرحلة لا شيء يفاجئني”.

وتزامل نيمار مع الثنائي بخط الهجوم سواريز وميسي في برشلونة، لمدة 3 سنوات، قبل أن يرحل في صيف عام 2017 للنادي الباريسي، مقابل 222 مليون يورو في أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم.

المصدر: instagram\leomessi