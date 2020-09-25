اليمن – أكد الرئيس اليمني عبدر به منصور هادي تمسكه بإحلال السلام في بلاده، مجددا اتهام الحوثيين بـ”عدم التجاوب” مع المبادرات الأممية لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال هادي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة امس: “قدمنا تنازلات من أجل السلام وعملنا كل ما في وسعنا لتسهيل مهمة المبعوثين الدوليين. على المجتمع الدولي القيام بدور من أجل الضغط على الحوثيين وداعميهم في إيران”.

كما اعتبر أن تصعيد الحوثيين في اليمن واستهدافهم الأراضي السعودية يستدعي ضغطا من المجتمع الدولي.

وأضاف: “نعيش ظروفا قاسية نتيجة للحرب المفروضة على شعبنا من الحوثيين وإيران”، مشيرا إلى أن “الحرب المشتعلة للعام السادس على التوال، والمفروضة على شعبنا تسببت بكارثة إنسانية ومزقت المجتمع اليمني”.

وأشاد هادي بجهود تحالف دعم الشرعية باليمن، بتنفيذ “اتفاق الرياض” الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية السعودية، وقال: “تقدمنا شوطا في تنفيذ الاتفاق ونجدد ثقتنا بالأشقاء في المملكة لاستكمال تنفيذه”.

المصدر: RT