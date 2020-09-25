إيران – أوضح المبعوث الأمريكي الخاص لإيران إليوت أبرامز، إن بلاده ترجح جلوس إلى طاولة التفاوض بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المزمعة في الولايات المتحدة نوفمبر المقبل.

وجاءت تصريحات أبرامز خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ اليوم الخميس.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على عدد من الكيانات والمسؤولين الإيرانيين، منهم قاض حكم بالإعدام على المصارع الإيراني نويد أفكاري.

وكانت الولايات المتحدة فرضت هذا الأسبوع عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين منخرطين في برنامجها النووي والخاص بالأسلحة لإظهار تصميمها على استئناف جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وهو ما يرفضه الحلفاء الأوروبيون الرئيسيون وكذلك روسيا والصين.

المصدر: “رويترز”